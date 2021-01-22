Облсуд отказал Евгению Лазареву, не допущенному на выборы в гордуму

В Нижегородском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу предпринимателя Евгения Лазарева, которого в августе прошлого года сняли с выборов в думу Нижнего Новгорода. Его регистрация кандидата в депутаты была отменена Советским райсудом по иску однофамильца Андрея Лазарева, который сразу после своей регистрации подал заявление в суд, и после судебного решения сам снялся с выборов.

Евгений Лазарев оспаривал снятие с выборов, ссылаясь, что его однофамилец и «технический кандидат» подал иск за пределами пресекательного срока о защите избирательных прав, а проводить повторную проверку подписей избирателей может только суд, а не избирком или МВД. Евгений Лазарев обвинил председателя окружной избирательной комиссии (ОИК) №31 в самоуправстве: кандидата не уведомили и том, что по проверке его подписей послан запрос в полицию. Поэтому он узнал об этом, когда необходимые сроки уже вышли, и не смог обжаловать незаконные, по его мнению, действия ОИК.

Ни бывший административный истец Андрей Лазарев, ни представители ОИК №31 не явились в суд. Представитель избирательной комиссии Нижнего Новгорода Марина Овчинникова пояснила, что после выборов в гордуму окружные комиссии были официально расформированы, а она не может пояснить, как проверялись подписи и принимались решения. Адвокаты Евгения Лазарева настаивали, что ОИК №31 была ликвидирована незаконно, так как имелся судебный спор. Также выяснилось, что комиссия в нарушение указаний не проводила проверку подписей по системе ГАС «Выборы». Однако областной суд отказал в апелляционной жалобе Евгению Лазареву, просившему прекратить разбирательство с отменой решения о снятии его с выборов. Поводом стали с несколько ошибок в паспортных данных избирателей в подписных листах. Коммерсант планирует в райсуде обжаловать итоги выборов на 31-м округе, по которому в сентябре 2020 года в гордуму прошла лидер нижегородского НРО «Справедливая Россия» Татьяна Гриневич. Но оставленное в силе решение об отмене регистрации не позволит этого сделать.

Вероятно, решение апелляционных судей будет обжаловано в кассационной инстанции. «Нижегородский областной суд у нас удивительный. Божественно не удовлетворил»,— сыронизировал Евгений Лазарев в соцсетях. В городском избиркоме остались довольны, что нет повода для пересмотра утвержденных итогов выборов, ибо на проведение довыборов по округу в муниципальном бюджете денег нет.

Иван Сергеев