Амир Альбази – Жалгас Жумагулов: прогноз и ставки на бой UFC 24 января

В воскресенье, 24 января, на турнире UFC 257 на острове Яс в Абу-Даби (ОАЭ) второй бой в организации проведет казахстанец Жалгас Жумагулов. Его соперником станет швед Амир Альбази. Эксперты Фонбет рассказали о ставках на этот бой.

В какой форме Альбази

В активе 27-летнего Альбази 13 побед (12 досрочно), 1 поражение. Базовые стили – джиу-джитсу, борьба.

Амир родился в Ираке, его семья переехала сначала в Сирию, а затем, когда ему было 8 лет, – в Швецию. Альбази становился чемпионом мира среди юниоров и двукратным чемпионом Азии (представляя Ирак) по бразильскому джиу-джитсу, двукратным чемпионом мира и Европы, четырехкратным чемпионом Швеции по грэпплингу.

Выступления в ММА Альбази начал в португальской организации World Ultimate Full Contact, где выиграл досрочно у первых трех соперников. Одержав шесть побед в других небольших промоушенах, шведский боец подписал контракт с американской лигой Bellator. Здесь он провел только два боя, оба выиграл, после чего выступил в Brave, где потерпел первое поражение в карьере, от Хосе Торреса.

В UFC Альбази проведет второй поединок. В дебютном, в июле прошлого года, он выиграл у Малкольма Гордона удушающим приемом в первом раунде.

В какой форме Жумагулов

В послужном списке 32-летнего Жумагулова 13 побед (7 досрочно), 4 поражения.

Жумагулов дебютировал в ММА в 2014 году. Казахстанец выиграл первые шесть поединков, выступая в местных промоушенах. После двух поражений подряд он стал выступать в Fight Nights. Дебют получился превосходным – Жалгас считался аутсайдером в поединке против Оскара Долчина, но сумел преподнести сенсацию и выиграть единогласным решением судей.

Затем Жумагулов одержал еще две победы, в том числе над чемпионом России по боевому самбо Артуром Багаутиновым. И в мае 2017 года получил возможность поспорить за титул чемпиона Fight Nights в бою против того же соперника, которому проиграл двумя годами ранее, – Вартана Асатряна. Казахстанец не сумел взять реванш и снова уступил.

Выиграв у малоизвестного британца Шаджа Хака, Жумагулов вышел на известного и опытного американского бойца Тайсона Нэма, который победил бывшего претендента на титул UFC Али Багаутинова. По итогам пяти раундов судьи определили победителем Жумагулова. Казахстанец хотел взять паузу в выступлениях на год, но уже через четыре месяца согласился на титульный бой против Тагира Уланбекова. Жалгас снова считался аутсайдером, поскольку соперник принадлежал к команде знаменитого Хабиба Нурмагомедова, но вновь вышел победителем – решением судей.

В следующем поединке Жумагулов защитил титул чемпиона Fight Nights, победив Али Багаутинова решением судей. После чего планировал летом выступить на турнире в Казахстане, но он был отменен из-за пандемии коронавируса, и Жалгас подписал контракт с UFC. Дебют в сильнейшей лиге мира для казахстанца получился неудачным – он проиграл бразильцу Раулиану Пайве.

Прогноз экспертов на бой Альбази – Жумагулов 24 января

Тотал раундов больше 2,5 – 1.33

Жумагулова можно назвать уникальным бойцом. Казахстанец неоднократно выходил победителем боев, когда не считался фаворитом. Так, он побеждал в ранге аутсайдера Оскара Долчина, Артура и Али Багаутиновых, Тайсона Нэма и Тагира Уланбекова.

На этот раз Жалгас будет небольшим фаворитом. Однако Альбази – достаточно опасный противник, и казахстанцу придется очень сложно. Швед только 1 из 13 поединков завершил решением судей и большинство побед одержал удушающим или болевым приемом – 8. У Альбази будет преимущество в партере, но казахстанец хорошо защищается от тейкдаунов и ни разу в карьере не проигрывал сдачей.

Единственное досрочное поражение казахстанец потерпел нокаутом. Но в стойке перевес будет уже на его стороне. Жумагулов превосходит соперника в силе удара, технике и в размене способен выдержать атаки Альбази.

Благодаря физической подготовке и выносливости казахстанца немало шансов на то, что поединок продлится дольше двух раундов. Из десяти последних боев Жумагулова девять продлились все запланированные раунды, в том числе шесть предыдущих.

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