Новосибирский облсуд снизил срок экс-директору оборонного завода

Апелляционная инстанция Новосибирского облсуда смягчила приговор экс-директору 15-го Центрального авторемонтного завода Виктору Романову. Как рассказала “Ъ-Сибирь” старший помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова, бывшему топ-менеджеру предприятия снизили тюремный срок с восьми лет до семи лет и девяти месяцев, а также штраф — с 800 тыс. руб. до 700 тыс. руб. Прокурор пояснила, что по одному из инкриминируемых Виктору Романову преступных эпизодов истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности.

Как писал “Ъ-Сибирь”, Виктор Романов — ключевой фигурант дела о хищении у Минобороны РФ свыше 330 млн руб., выделенных на реконструкцию 15-го Центрального авторемонтного завода (входит в структуры холдинга «Гарнизон» МО), которым он руководил с 2004 по 2013 год, а также обслуживание военной техники. Оно было возбуждено правоохранительными органами по материалам, поступившим из новосибирского управления ФСБ. По результатам расследования экс-главе завода предъявили обвинение по нескольким эпизодам мошенничеств (ч.4 ст. 159 УК РФ) и отмывании денег (ст. 174.1 УК РФ).

Виктор Романов, сменивший кресло руководителя крупнейшего за Уралом автопредприятия Минобороны на должность преподавателя Военной академии, отмечал что он не виновен, а все работы по реконструкции завода принимались госкомиссией. В начале 2018 года дело поступило в Октябрьский райсуд, который назначил ему восемь лет заключения и штраф 800 тыс. руб.

Илья Николаев