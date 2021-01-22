Грузооборот группы НМТП в январе-ноябре 2020 года сократился на 21,2%

Нормализованный грузооборот группы НМТП в январе-ноябре 2020 года составил 101,4 млн тонн. Это на 21,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает пресс-служба компании.

Перевалка наливных грузов по итогам 11 месяцев 2020 года составила 80,6 млн тонн, снизившись на 23,6%. Основное влияние на динамику показателя оказало снижение объемов перевалки сырой нефти на 31,5%. Это в свою очередь произошло на фоне общего падения грузооборота нефти в портах РФ из-за пандемии коронавируса и соглашения ОПЕК+ о снижении добычи нефти.

Перевалка сухих грузов сократилась на 10,3% - до 20,8 млн тонн. В то же время грузооборот навалочных грузов вырос на 9,6% и достиг 6,4 млн тонн.

«Рост в перевалке навалочных грузов частично компенсировал снижение грузооборота черных металлов и чугуна, объем перевалки которых составил 8,7 млн тонн, сократившись на 16,3%», – говорится в сообщении НМТП.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, за 10 месяцев 2020 года консолидированный грузооборот Группы НМТП составил 92,7 млн тонн, сократившись на 21,9%. Чистая прибыль группы НМТП за три квартала 2020 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 58,9 млн долларов, сократившись на 92,7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Алексей Белянин