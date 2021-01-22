Югорских рыбаков будут судить за незаконный вылов стерляди и осетра

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) завершено расследование по делу двух рыбаков, обвиняемых незаконной в ловле стерляди и осетра, занесенных в Красную книгу, сообщила пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР.

Следствие установило, что в июле 2020 года двое жителей Лангепаса без необходимой путевки на вылов водных биологических ресурсов рыбачили на протоке Верхняя Пеньковская реки Обь. С помощью сети они выловили 37 рыб, в том числе стерляди и сибирского осетра, занесенных в Красную книгу. Их действия пресекла транспортная полиция, которая затем выпустила выловленную рыбу обратно в реку. По оценкам следствия, причиненный ущерб составил более 250 тыс. руб.

Рыбакам вменяется нарушение ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконный вылов водных биологических ресурсов с причинением особо крупного ущерба, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Сейчас уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего рассмотрения в суде.

Михаил Мананников