Обвинительный вердикт по делу об убийстве предпринимателя и его сына в Ижевске вынесли присяжные Подсудимых также обвиняют в хищении имущества и денег почти на 31 млн рублей

21 января коллегия присяжных заседателей провозгласила в Верховном суде Удмуртии обвинительный вердикт в отношении 42-летнего Георгия Баранова, 33-летнего Игоря Рогозина и 48-летнего Олега Юрьева. Их обвиняют в убийстве 44-летнего предпринимателя и его 22 летнего сына, которое произошло 14 июня 2019 года в квартире на ул. Холмогорова в Ижевске, а также в разбое с хищением денег и имущества на сумму более 30 млн руб., сообщает пресс-служба судейского сообщества республики. После провозглашения вердикта суд исследует обстоятельства, связанные с квалификацией содеянного и вынесет приговор.

Так, присяжные признали Баранова виновным в убийстве двух лиц, совершенном из корыстных побуждений, и разбое в особо крупном размере с причинением потерпевшим тяжкого вреда здоровью. Рогозина также признали виновным в разбое, а Юрьева —в пособничестве в разбое.

Установлено, что утром 14 июня 2019 года июня Баранов и Рогозин проникли в квартиру предпринимателя на ул. Холмогорова в Ижевске, где в это время находился 22-летний сын бизнесмена. Баранов напал на него, избил, связал и задушил. Когда в квартиру вернулся его отец, Баранов также напал на него и задушил. Затем подсудимые похитили имущество и средства потерпевших на сумму более 30 млн руб. и скрылись с места преступлений.

Также установлено, что с 12 по 14 июня подсудимый Юрьев вступил в вышеназванными фигурантами в сговор на совершение нападения на предпринимателя. Он исполнял роль водителя и возил подсудимых по Ижевску с целью слежки и сбора сведений о потерпевших, а также доставил их к месту преступления и увез их после его совершения. Взамен он получил от Баранова 100 тыс. руб.

Отметим, что Баранов и Рогозин признали на заседании свою вину в совершении хищения, но не в совершении убийства. Баранов и Юрьев признаны присяжными не заслуживающими снисхождения, Рогозин — заслуживающим.