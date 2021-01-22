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Верховный суд Башкирии оставил активиста Альберта Рахматуллина под арестом

Верховный суд Башкирии сегодня рассмотрел жалобу уфимского активиста, одного из лидеров движения «Стоп БашРТС» Альберта Рахматуллина на решение Кировского районного суда, арестовавшего его на 10 суток, и оставил постановление первой инстанции без изменений. Об этом активист сообщил в соцсетях.

В понедельник Альберта Рахматуллина признали виновным в повторном нарушении порядка организации или проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ): вместе с десятками уфимцев он, находясь в фойе Дома республики, требовал встречи с главой Башкирии Радием Хабировым.

Во вторник арест был приостановлен на трое суток из-за смерти отца господина Рахматуллина.

Анна Соколова


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