В ХМАО поступит 20 тысяч доз вакцины от коронавируса

На следующей неделе в Ханты-Мансийский автономный округе (ХМАО-Югра) поступит 20 тыс. доз вакцины «Спутник V». Как уточнил на своей странице в Instagram директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский, новую партию вакцины региональные власти ожидают получить 25 января.

«Вакцина поступит на аптечную базу в Сургутском районе, в течение двух-трех дней доставим ее в Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск и в течение недели — во все поликлиники округа»,— сообщил господин Добровольский. Он уточнил, что сейчас поставить прививку можно в 34 медорганизациях, однако в течение недели поликлиники и больницы готовы увеличить число пунктов вакцинации до 79.

По данным на 22 января, в Югре с начала пандемии было выявлено 45 892 случая заболевания COVID-19, 42 434 пациента выздоровели, 636 человек скончались.