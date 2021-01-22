«Вопросы только к точности»

В итальянской Антерсельве стартовал седьмой этап кубка мира по биатлону. 22 января должна пройти индивидуальная гонка у мужчин. Женская сборная России завершила индивидуалку без медалей. Победу здесь одержала Лиза Тереза Хаузер из Австрии, но сразу три российские спортсменки вошли в топ-10. Позитив в этом пытался искать спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

В этот раз до подиума россиянки не дотянули чуть-чуть. Ах, если бы Евгения Павлова, Светлана Миронова или Ульяна Кайшева были точнее и хотя бы допустили на один промах меньше, то могли бы подняться на пьедестал почета. Хотя Павлова, заняв шестое место, вышла на цветочную церемонию и постояла рядом с пьедесталом. Уже неплохо.

Да и три российские фамилии в десятке лучших в индивидуальных гонках мы в этом сезоне еще не видели. Эти результаты можно назвать предвестниками российских медалей, считает Наталья Сорокина, которая сама не раз выигрывала гонки на кубках мира по биатлону.

«Очень здорово. Мне нравится то, что достаточно много наших спортсменок, полкоманды, находятся на расширенном подиуме.

Поэтому, конечно, не может не радовать и стабильность Евгении Павловой перед чемпионатом мира, Ульяна Кайшева подтягивается, и Светлана Миронова улучшила, — прямо не нарадуюсь.

К сожалению, Мироновой один выстрел мешает, но виден прогресс, и очень радостно, и уже чувствуется запах медалей. Конечно, не хочется спугнуть, но уже вот-вот», — уверена Наталья Сорокина.

Скорость, с которой российские спортсменки прошли биатлонную классику, сопоставима с результатами лидеров, так что вопросы сейчас только к точности. Но тренер женской сборной России по стрельбе Алексей Волков уверен, что тревожиться не стоит: «Нет поводов для грусти, я бы сказал. Хороший результат. Радует, что именно когда осталось очень мало времени до чемпионата, мы оказались, как можно посмотреть, в неплохой форме. Еще будет время для каких-то корректировок, поэтому не вижу никаких проблем».

Время, конечно, есть, но его немного. В Антерсельве женской сборной предстоит провести еще две гонки — масс-старт 22 января и эстафету 24 января, а дальше — чемпионат мира, который стартует 10 февраля.

Мужчинам в Италии вообще предстоит жесткий регламент — три гонки за три дня. 22 января — классика, 23-го — эстафета и 24-го — масс-старт. Если вся эта насыщенная программа вновь оставит россиян без медалей, то разговоров о славном прошлом и бесперспективном будущем биатлона, точно будет не избежать. Хотя независимо от результатов на этапах кубка и даже чемпионата мира в этом сезоне, в итоге все будет хорошо, уверен двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев: «У нас есть все предпосылки к тому, чтобы стать все-таки конкурентоспособными.

У нас очень хорошие кадры, о которых мечтают многие страны.

Другое дело, что стратегически надо поменять некоторые вещи, которые бы позволили нам из наших талантливых молодых спортсменов делать чемпионов, а не так, чтобы они заканчивали свою карьеру в юном возрасте, обыграв всю галактику, не дожив до взрослого спорта. Вот эти вещи надо отрегулировать, следить за подрастающим поколением. И я вообще не сомневаюсь в том, что мы обязательно дадим бой».

Ну а пока ждем, что бой все-таки состоится здесь и сейчас. На седьмом этапе кубка мира в Антерсельве, и, конечно, в феврале на первенстве планеты в Поклюке.