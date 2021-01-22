Tele2 развивает сеть 4G на горных курортах Краснодарского края Tele2 подвел итоги технического развития в Краснодарском крае и Республике Адыгея в 2020 году

Оператор модернизировал базовые станции и внедрил новые технологии в сетевой инфраструктуре.

Жители Краснодарского края и Республики Адыгея активно пользуются возможностями мобильного интернета. В прошлом году передача данных в регионе выросла в 1,5 раза, причем 82% трафика приходится на сети 4G. Рост происходит за счет активного потребления интернет-услуг, распространения цифровых сервисов и развития сегмента «интернета вещей».

В 2020 году LTE-инфраструктура Tele2 была модернизирована с учетом постоянного роста пропускаемого трафика. На обновленных станциях реализовано несколько технологических решений, в том числе технология MIMO, которая позволяет не только увеличить скорость мобильного интернета, но и подготовить сеть к дальнейшему развитию и внедрению новых инструментов. Также оператор расширил емкость на частотах шириной 5 МГц и 10 МГц. Общая ширина спектра составила 15 МГц, что увеличило пропускную способность полосы и, как следствие, скорость передачи данных.

Модернизация сети прошла в Краснодаре и других населенных пунктах края, включая Красную Поляну. Особое внимание технический департамент Tele2 уделил горнолыжным комплексам курорта: «Розе Хутор», «Горки город» и ПАО «Газпром». В декабре прошлого года горные курорты Красной Поляны посетило рекордное число туристов. При этом сеть 4G Tele2 полностью справилась с нагрузкой даже в пиковые моменты Новогодней ночи, когда рост интернет-трафика был выше среднего.

За счет проведенных работ была увеличена пропускная способность сети, а также обеспечена более комфортная работа в условиях перемещения абонентов на большой скорости (например, в автомобиле, автобусе или в поезде).

Михаил Шелков, технический директор краснодарского филиала Tele2:

«Голосовое общение уже давно перестало быть основным средством коммуникации, сейчас все больше личных и рабочих вопросов решаются онлайн с помощью мессенджеров и соцсетей. Именно поэтому главной нашей целью остается обеспечение высокого качества 4G-связи, особенно в местах большого трафика людей в период пиковых нагрузок. Особое внимание при планировании развития сети Tele2 традиционно уделяет Большому Сочи, который является местом отдыха не только для жителей края, но и для туристов со всей страны».