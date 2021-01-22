Ульяновская и Самарская области объединяют инвестиционные интересы

АО «Корпорация развития Ульяновской области» (КРУО), ОАО «Корпорация развития Самарской области» и фонд «Агентство по привлечению инвестиций Самарской области» подписали трехстороннее соглашение по развитию инвестиционного сотрудничества – укреплению межрегиональной кооперации и совместных инвестпроектов.

«Укрепление межрегиональных агломерационных связей с соседями позволит нам выстроить новую успешную инвестиционную межрегиональную модель», – приводит пресс-служба губернатора Ульяновской области слова главы региона.

Как ранее сообщал “Ъ-Волга”, в ноябре на форуме АСИ губернаторы Ульяновской и Самарской областей Сергей Морозов и Дмитрий Азаров договорились создать первую в России межрегиональную корпорацию развития, «что позволит выстроить новую успешную инвестиционную межрегиональную модель». В дальнейшем, по словам господина Морозова, планируется создать совместный «крупный инновационно-экономический центр». В министерстве экономического развития Самарской области в качестве примера точек приложения инвестиций назвали ветроэнергетику, «в которой Ульяновская область стала ведущей», а также биотехнологии и фармацевтику, «в чем сильна Самарская область».

Кроме того, отмечают в в КРУО, разрабатывается проект соглашения по развитию инновационного сотрудничества между самарским Центром инновационного развития и кластерных инициатив» (ГАУ «ЦИК СО», федеральным высокотехнологичным центром медицинской радиологии ФМБА России, АНО «Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области» и ООО «Ульяновский центр трансфера технологий Ulnanotech» (Наноцентр). Еще одним направлением сотрудничества двух регионов может стать сфера туризма – в настоящее время ведется обсуждение возможности создания совместных межрегиональных экологических туристических маршрутов.

Соответствующее соглашение планируется подписать и между правительствами двух регионов.

Сергей Титов, Ульяновск