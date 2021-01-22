Кубань сохранила лидерство в закладке молодых садов

По итогам прошлого года Краснодарский край вошел в число регионов с наиболее высокими темпами закладки современных интенсивных садов и питомников. Всего в 2020 году на Кубани высадили 1730 га молодых садов, сообщает пресс-служба минсельхоза края.

«В этом году садоводство будет также приоритетным направлением в агропромышленном комплексе Кубани. Уже весной планируется посадить 420 га молодых садов, из которых 380 га – интенсивного типа. Всего в текущем году заложим не менее 1,5 тыс. га новых садов», – рассказал заместитель губернатора Кубани Андрей Коробка.

Как отмечают в региональном минсельхозе, благодаря государственной поддержке новые сады закладываются сертифицированными саженцами высокопродуктивных сортов. Сегодня в крае функционируют 20 плодовых питомников. Как отметил Андрей Коробка, региону важно не зависеть от импортного посадочного материала, поэтому кубанские садоводы большое внимание уделяют питомниководству. «В 2021 году в крае запланирована закладка плодово-ягодных питомников на площади более 120 га», - сообщил вице-губернатор.

Андрей Ульченко