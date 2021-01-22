На Кубани двух полицейских подозревают в фальсификации уголовного дела

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника отдела дознания отдела МВД по Темрюкскому району и бывшего дознавателя этого же отдела, подозреваемых в фальсификации уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, в июле 2017 года полицейский проводил проверку по факту задержания на посту ДПС автомобиля, перевозившего спиртосодержащую жидкость без документов – всего около 31 тонны. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Через два месяца дознаватель обнаружил, что в кузове фактически содержится чуть более 19 тонн жидкости. Узнав об этом, замначальника отдела дознания дал своему сотруднику распоряжение внести поправки в старый документ и уменьшить количество жидкости, указанное ранее. В результате дознаватель исправил документы, подделав доказательства по уголовному делу.

По данному факту на основании материалов, поступивших из УФСБ по краю, возбудили уголовное дело по ч.3 ст.33, ч.2 ст.303 УК РФ (организация и фальсификация доказательств по уголовному делу). В настоящее время его расследование продолжается.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю, в полиции назначено проведение служебной проверки по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Алексей Белянин