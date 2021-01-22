В Ярославской области с 23 января ожидается аномальное потепление

В Ярославской области, как и в большинстве регионов Центральной России в ближайшие выходные ожидается аномальное для этого времени года потепление. По данным специалистов центра погоды «Фобос», теплую погоду, а вместе с ней обильные осадки в виде снега с дождем и дождя, принесет атлантический циклон «Кристоф».

Теплые воздушные массы атлантического циклона оттеснят на восток холодный арктический антициклон, который почти две недели господствовал над центром России.

По данным синоптиков, уже в субботу 23 января в Ярославской области ожидаются положительные дневные температуры воздуха от нуля до двух градусов. По прогнозам в воскресенье 24 января днем воздух прогреется до трех градусов. Такая погода прогнозируется почти на протяжении всей следующей недели. Потепление будет сопровождаться ежедневными осадками.

Антон Антонов