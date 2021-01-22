Суд на Урале взыскал с управляющей компании более 130 тысяч рублей за повреждение автомобиля сосулькой

Свердловский областной суд оставил без изменений решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга о взыскании с управляющей компании ООО «Ремстройкомплекс» 136,7 тыс. руб. из-за некачественной очистки кровли дома, повлекший к повреждению автомобиля сосулькой. Об этом сообщили в пресс-службе суда апелляционной инстанции.

Инцидент произошел в марте 2019 года, когда Данила Ф. припарковал свой автомобиль Toyota Corolla возле жилого дома по ул. Чапаева в Екатеринбурге и пошел по своим делам. Вернувшись, мужчина увидел, что на его транспортное средство и стоявшие рядом автомобили с крыши упала глыба льда. У автомобиля Данила была деформирована крыша багажника, задний бампер, во многих местах повреждено лакокрасочное покрытие. Стоимость ремонта составила 118,4 тыс. руб. Мужчина подал заявление в отдел полиции, но в возбуждении уголовного дела ему отказали из-за отсутствия события преступления.

Позже мужчина обратился с иском в Октябрьский райсуд Екатеринбурга, в котором просил взыскать с управляющей компании ООО «Ремстройкомплекс» средства на ремонт автомобиля, а также 4 тыс. руб. на расходы по оплате экспертизы, 15 тыс. руб. на судебные расходы на услугу адвоката, 277 руб. почтовых расходов, 227 руб. на копировальные услуги, 200 руб. на дефектовочные работы, а также 3,5 тыс. руб. на расходы по оплате госпошлины

«Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковые требования истца, снизив при этом сумму расходов на оплату услуг представителя с 15 до 10 тыс. руб.», — отметили в пресс-службе.

ООО «Ремстройкомплекс», не согласившись с решением суда первой инстанции, подало апелляцию в Свердловский облсуд. Ответчик заявлял, что им были соблюдены все требования, связанные с содержанием и эксплуатацией общего имущества многоквартирного жилого дома. При этом истец сам допустил грубую неосторожность, оставив автомобиль в непосредственной близости к дому, что и привело к повреждению.

Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, отклонила доводы апелляционной жалобы о неосторожности истца.