В Новосибирске полиция застрелила мужчину, оказавшего вооруженное сопротивление при задержании

Правоохранительные органы Новосибирска выясняют обстоятельства перестрелки, которая произошла в Советском районе. Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета РФ, в дежурную часть райотдела полиции «Советский» поступило сообщение о том, что в одном из домов на улице Аральская 38-летний мужчина угрожает своим родным оружием.

На место происшествия прибыли сотрудники угрозыска, патрульно-постовой службы и Росгвардии. На требование сложить оружие мужчина открыл стрельбу — не менее двух раз выстрелил из многозарядного охотничьего ружья «МР 153» в сторону полицейских, находящихся на улице напротив окна дома. В результате дробь угодила в шлем правоохранителя.

Силовики открыли ответный огонь, в результате чего злоумышленник получил две пули и скончался на месте.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов в целях воспрепятствования его законной деятельности по охране общественного порядка»,— сообщили в управлении СКР, отметим, что следствие даст правовую оценку законности действий силовиков.

Илья Николаев