Полицейские выявили мошенничество при ремонте детского сада в Белокалитвенском районе

В Белокалитвенском районе Ростовской области в отношении предпринимателя возбудили уголовное дело о мошенничестве при ремонте детского сада. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По версии следствия, предприниматель заключил договор подряда по выполнению капитального ремонта кровли и фасада здания детского сада. Однако, часть крыши

не была отремонтирована. «После окончания строительства фигурант внес заведомо ложные сведения в акты выполненных работ, указав несоответствующие действительности данные о количестве затраченных материалов, в результате чего похитил более 1 млн руб.»,— сказано в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Кристина Федичкина