Москвичи соскучились по театрам

Московские театры после ослабления ограничений открыли продажу дополнительных билетов. Но на популярные спектакли их почти сразу разобрали. Начиная с 22 января, зрители могут занимать половину зала, а не четверть, как было последние два месяца. Такое решение приняли в мэрии. Как на решение отреагировали в театрах? И можно ли еще попасть на главные постановки? Расскажет Яна Лубнина.

Многие столичные театры начали выкладывать дополнительные билеты сразу после выхода указа мэра — утром 21 января они уже были на сайте. И зрители стали соревноваться на скорость. Места на популярные спектакли разобрали в считанные часы. Например, в эти выходные в Большом дают балет «Нуреев». Обычно театр публикует особое расписание продаж, но в этот раз постановку, видимо, даже не успели туда внести.

«Согласно графикам, опубликованным на сайте, выложили новые графики с учетом 50%-й рассадки. Посмотрите, там будут дополнительные продажи.

На балет “Нуреев” уже все выложили, билетов больше не будет», — сказали в Большом театре.

К вечеру 21 января места закончились и на три февральских показа «Петровых в гриппе» в Гоголь-центре. В некоторых театрах билеты на ключевые спектакли репертуара, судя по всему, до сайта не дошли. Например, визит на постановку «Горбачев» в Театре наций с Евгением Мироновым и Чулпан Хаматовой в главных ролях нужно было планировать заранее.

«“Горбачев” — по предзаказам. Если оставляли предзаказ, вам придет ссылочка, тем более что сейчас выходят в продажу билеты более дешевой категории — до 6 тыс. руб. Как только появится ссылка, сразу приобретайте, долго не ждите», — отметили в театре.

Впрочем, далеко не на все спектакли возник такой ажиотаж. В театрах в целом пока не уверены, что зритель готов вернуться — коронавирус по-прежнему опасен. К тому же ограничения сохраняются для публики 65+. Так что стабильно заполнять зал наполовину получится, пожалуй, только к весне, предполагает директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок: «Билетный рынок достаточно инертен, эти механизмы начинают медленно приводиться в действие, чтобы эти 50% заполняемости залов были проданы. Реклама на январь и февраль нами уже оплачена, сделана. То есть сейчас нужно уповать на некое сарафанное радио и надеяться, что к марту мы все-таки как-то сможем обеспечить 50%-ю заполняемость зрительных залов».

Тем не менее все собеседники “Ъ FM” признали, что ослабление ограничений — хороший сигнал. Актер Гоголь-центра Никита Кукушкин к ограничениям уже привык, но будет рад увидеть в зале больше зрителей.

«Сейчас у нас аншлаги, но при этом заполняемость 25%. Так как у нас продаваемость на 99%, очевидно, что больше людей хотят прийти, но не могут этого сделать. Я рад, что зритель сможет попасть в театр. Кровеносная система, артерии города, они как-то начнут оживать. И, конечно же, ощущаются, когда на сцене находишься, пустые стулья, но уже как-то привыкли», — сказал актер.

А что с финансовой стороной вопроса? Когда власти только объявили, что зал можно заполнять на 25%, в Большом театре задумались о временном закрытии. Гендиректор Владимир Урин говорил, что выходить на сцену в таких условиях экономически невыгодно. Помогла господдержка, благодаря ей артисты не потеряли в зарплате. В некоторых театрах гонорары напрямую зависят от продаж билетов. Например, в центре имени Мейерхольда. Несмотря на трудности, работа не останавливалась, рассказал художественный руководитель Дмитрий Волкострелов: «У нас в центре играют резиденты, независимые команды, которые получают зарплату конкретно с продажи билетов. Для них, конечно, увеличение — это очень важно.

Что касается творческой точки зрения, каким-то спектаклям на самом деле даже идет, когда зал полупустой, возникает какой-то воздух, разреженность, а для каких-то спектаклей, конечно, очень важен полный зал, который бы дышал энергией и хотел, и требовал какого-то зрелища».

Некоторые собеседники “Ъ FM” опасаются, что интерес к театру за последний год угас, у людей появились не только новые развлечения, но и новые страхи. Вероятно, площадкам теперь предстоит учесть это и придумать, как измениться, чтобы удержать зрителя.

Елена Иванова