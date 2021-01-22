В Волгограде мужчине ужесточили наказание за хищение трубопровода на 7 млн рублей

Волгоградский областной суд изменил условный срок отбывания наказания на реальный в отношении 36-летнего Рината Кажегалиева, которого Палласовский районный суд признал виновным в крупной краже (п.«б» ч.4 ст.158 УК РФ, п.«в» ч.3 ст.158 УК РФ). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Установлено, что в период с мая 2016 года по апрель 2018 года Ринат Кажегалиев совместно с четырьмя сообщниками на территории Палласовского и Старополтавского районов области якобы совершали хищения частей металлического трубопровода, входящего в состав мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений. Общая сумма причиненного ущерба превысила 7 млн руб.

Палласовский районный суд области приговорил мужчину к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет.

С учетом мнения прокуратуры региона, Волгоградский областной суд изменил приговор суда первой инстанции и назначил фигуранту уголовного дела наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Мария Шахрай