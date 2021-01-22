Rado создали часы совместно с тренд-аналитиком Ли Эделькорт

Известныи тренд аналитик Ли Эделькорт говорит о растущей потребности современного общества в умиротворенности, ясности, самобытности и наличии смысла. Она отмечает растущую потребность в замедлении темпа: «Люди уделяют время тому, чтобы задуматься о смысле жизни и работы, размышляют о дистанцировании и простоте, об общности и многокомпонентности»,— говорит Эделькорт. «Люди наконец-то готовы поменять свои привычки и избавиться от одержимости шопингом»,— отметила исследовательница трендов. «Это отразится на отрасли, которая сделает акцент на производстве долговечной продукции. Но это не означает, что мы перестанем создавать красивые вещи — совсем наоборот. Мы будем следовать принципу «меньше, но лучше, исключительнее, экологичнее и интуитивнее».

В сотрудничестве с Rado Ли Эделькорт создала часы Rado True Thinline Stillness. Вдохновением для них послужили обтекаемая форма ультратонких часов True Thinline и идея объединить высокотехнологичную керамику и конструкцию корпуса моноблок. Корпус белого цвета толщиной 5 мм и диаметром 39 мм оснащен задней крышкой из титана и сапфирового стекла с надписью «STILLNESS Lidewij Edelkoort SINCE 2020». Циферблат, сапфировое стекло с матовым эффектом, часовая и минутная стрелки выполнены в белом цвете, прозрачный логотип Rado и браслет из высокотехнологичной керамики белого цвета дополняют монохромный вид этих современных кварцевых часов.

Часы впервые представлены в новой упаковке Rado. Ее основной составляющей является маленькая коробочка, изготовленная из переработанного пластика, которую также можно использовать в качестве дорожного чехла для часов. Упаковку дополняет визитница из картона черного цвета. Печатная инструкция уступила место QR-коду.