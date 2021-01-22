Ярославский губернатор рассказал о сдерживании в регионе цен на продукты

В Ярославской области региональные власти всеми доступными способами пытаются сдерживать рост цен на продукты, и в настоящее время в регионе динамика цен соответствует общероссийским тенденциям, заявил «РИА Новости» губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

«Мы всеми доступными способами сдерживает рост цен, динамика которых в Ярославской области стабильно соответствует общероссийским тенденциям. Работаем в тесном взаимодействии с Минсельхозом РФ. Мониторинг розничных цен на сахар-песок и подсолнечное масло, а также другие основные продукты питания и их складские запасы проводится региональным департаментом АПК и потребительского рынка еженедельно»,— цитируют «РИА Новости» господина Миронова.

По словам губернатора, область будет софинансировать федеральную субсидию на поддержку мукомолов и хлебопекарных предприятий. Из регионального бюджета предусмотрена субсидия производителям муки на возмещение части затрат на закупку продовольственной пшеницы, а хлебопекарным предприятиям – на возмещение части затрат на реализацию продукции. В настоящее время минимальная цена за кг сахара-песка в регионе составляет 45,9 руб., на масло подсолнечное – 85 руб. за один литр.

Ситуация на потребительском рынке характеризуется как стабильная, подчеркнул собеседник.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз России рекомендовал региональным властям провести переговоры с производителями о мерах по сдерживанию цен на макароны, яйца и картофель.

“Ъ-Ярославль” сообщал, что в октябре 2020 года Дмитрий Миронов направил в адрес министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева письмо, в котором выразил беспокойство в связи с ожидаемым резким ростом цен на продукты питания из-за снятия ограничения на вывоз зерна из России. Губернатор предложил принять конкретные меры по поддержке российских сельхозпроизводителей, в частности, ввести ограничения на вывоз зерна из России.

В обращении губернатора к министру сообщалось, что в ближайшие месяцы в стране ожидается резкий рост себестоимости сельскохозяйственной продукции. В связи с этим возможен также резкий рост цены реализации продукции.

Антон Антонов