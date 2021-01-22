Банк УРАЛСИБ предлагает новую программу автокредитования «Зеленый свет»

* Опция «остаточный платеж» — часть кредита, которая оплачивается заемщиком единовременно в последнюю дату ежемесячного платежа по графику платежей

Общие условия кредитования физических лиц на приобретение относящихся к категории «В» новых автомобилей отечественного и иностранного производства, в том числе китайского, текущего либо предшествующих двух лет выпуска, автомобилей с пробегом иностранного производства, в том числе китайского, возраст которых к моменту окончания кредитного договора не превышает 13 (тринадцать) лет – для неофициальных дилеров и 15 (пятнадцать) лет – для официальных дилеров. Требования к заемщику: наличие гражданства РФ, постоянная регистрация на территории РФ, минимальный возраст – 21 год, максимальный возраст на момент окончания срока автокредита – 65 лет, трудовой стаж на последнем месте работы — не менее 3 месяцев, официальное трудоустройство в соответствии с действующим Трудовым кодексом РФ: по трудовой книжке/трудовому договору, контракту (для военнослужащих, спортсменов), минимальный срок существования организации-работодателя - не менее трудового стажа заемщика. Процентная ставка по кредиту зависит от суммы кредита, наличия/отсутствия страхования от рисков всех способов повреждения и утраты транспортного средства (КАСКО) (является добровольным), страхования жизни и здоровья Заемщика (является добровольным), от наличия/отсутствия пробега у автомобиля в следующем диапазоне: от 4,9% годовых до 14,9% годовых в случае приобретения нового автомобиля; от 5,9% годовых до 15,9% годовых в случае приобретения автомобиля с пробегом. Оплата части кредита (Остаточного платежа), выданного на приобретение нового автомобиля при подключении опции «Остаточный платеж», осуществляется Клиентом единовременно в последнюю дату ежемесячного платежа по графику платежей. Остаточный платеж может быть погашен за счет личных денежных средств, в том числе вырученных от продажи автомобиля автосалону по системе «tradе-in». Минимальная сумма кредита – 100 000 руб. Валюта кредита – рубли Российской Федерации. Срок кредита – от 1 года до 5 лет (включительно) с шагом один месяц. Максимальная сумма кредита на приобретение нового автомобиля иностранного (за исключением китайского) производства - 5 000 000 руб., максимальная сумма кредита на приобретение автомобиля с пробегом иностранного (за исключением китайского) производства – 3 000 000 руб., максимальная сумма кредита на приобретение нового автомобиля отечественного и китайского производства – 1 500 000 руб., максимальная сумма кредита на приобретение автомобиля с пробегом китайского производства – 1 500 000 руб. Минимальный первоначальный взнос: от 20% от стоимости приобретаемого автомобиля или 10% при оформлении кредита на условиях программы государственной поддержки льготного автокредитования. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья Заемщика (является добровольным), страхование от рисков всех способов повреждения или утраты транспортного средства (КАСКО) (является добровольным), в случае досрочного расторжения или не пролонгации договора страхования автомобиля предусмотрено увеличение начальной ставки на 3%, при изменении по инициативе заемщика: срока кредита без осуществления досрочного погашения кредита (полное или частичное), Залогодателя/Созаемщика, предмета залога – предусмотрена комиссия в размере 5 000 руб. Обеспечение – залог приобретаемого автомобиля. Подробная информация по условиям кредитования – по телефону справочной службы 8-800-250-57-57 или на сайте Банка www.uralsib.ru. Тарифы действительны на 20.01.2021 г. Не является публичной офертой. Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 30 от 10.09.2015 г.