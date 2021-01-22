За год энергетики установили на Кубани и в Адыгее 107 тысяч «умных» счетчиков

В прошлом году «Россети Кубань» перевели в «цифру» учет электроэнергии 107 тысяч потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея, сообщается в пресс-релизе компании. Интеллектуальные приборы учета устанавливались бесплатно для абонентов.

Сейчас в зоне ответственности энергокомпании введено в эксплуатацию более 280 тыс. «умных» счетчиков. Больше всего их установлено в сочинском энергорайоне - около 100 тыс. штук.

Внедрение интеллектуальных приборов учета входит в первый этап реализации концепции цифровых электросетей. Мероприятие проводится в рамках реализации программы «Цифровая трансформация 2030», принятой группой «Россети» в 2018 году.

В отличие от своих аналоговых предшественников, «умные» приборы позволяют дистанционно передавать текущие показания и режим потребления электричества в энергокомпанию, подают сигнал об аварии в сети и несанкционированном вмешательстве. «Эти приборы минимизируют энергопотери, а также практически исключает хищение электроэнергии и, соответственно, повышают надежность и качество электроснабжения абонентов», - сообщили в «Россети Кубань».

Потребители при этом получают ряд преимуществ, например, могут экономить, применяя многотарифный учет. Он позволяет самостоятельно корректировать нагрузку, переносить работу энергоемких приборов на время действия более низкого тарифа.

ПАО «Россети Кубань» отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 110 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Входит в группу «Россети». В составе энергосистемы 11 электросетевых филиалов (Краснодарские, Сочинские, Армавирские, Адыгейские, Тимашевские, Тихорецкие, Ленинградские, Славянские, Юго-Западные, Лабинские, Усть-Лабинские). Общая протяженность линий электропередачи достигает 90 тыс. км. Площадь обслуживаемой территории – 83,8 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек.

Андрей Ульченко