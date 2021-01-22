Коронавирус в Ярославской области: заболели еще 187 человек и две женщины скончались

В Ярославской области за последние сутки произошло еще две смерти от коронавируса. Скончались женщины 1959 и 1962 годов рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в регионе было выявлено 187 новых случаев заражения COVID-19. За это же время 177 человек выздоровели и выписаны из больниц.

Всего по сведениям на 22 января, в регионе официально подтверждено 26447 случаев заболевания новым коронавирусом. Из числа заболевших 24796 человек выздоровели. 275 пациентов умерли. В больницы госпитализировано 1638 человек, из них 791 — с подтвержденным заболеванием COVID-19 и 847 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 13123 человека. На втором месте Рыбинск — 3489 человек, на третьем месте Ростовский район, где выявлено 1454 случая заболевания. Меньше всего заболевших в Первомайском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 187, 162 и 130 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2802 теста на COVID-19. На карантине находится 7929 человек, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов