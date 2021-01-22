Аномальные морозы ожидаются в ряде регионов Сибири в ближайшие дни

Сильные морозы ожидаются в южных регионах Сибири с 23 января. Причиной такого явления станет приход арктического антициклона, сообщила “Ъ-Сибирь” начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Мария Виноградова. Это холодные массы арктического воздуха из Норильска и Якутии, рассказала она.

Согласно прогнозу Западно-Сибирского УГМС, с 23 января в Томской области температура понизится до 35°С, 40°С и ниже в отдельных районах. Прогнозируется, что холода будут держаться в регионе до 27 января. В Новосибирской области также ожидается холодная погода. “Морозы придут 24 января на северо-запад, а с 25 и 26 распространятся на большей части территории области. Температура воздуха составит до -40, -43°С, местами до -45°С”,— уточняет Мария Виноградова. В Кемеровской области с 24 января температура понизится до 35°С.

Ранее, 26 и 27 декабря, в Южной Сибири были зафиксированы самые холодные температуры за всю историю наблюдений, что эксперты связали с ранним приходом арктических холодов.

Даниил Тарабукин