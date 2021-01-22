Прокуратура Татарстана добилась блокировки двух тысяч экстремистских сайтов

По инициативе прокуратуры Татарстана в 2020 году заблокировали 2 тыс. экстремистских сайтов. Об этом заявил глава надзорного ведомства Илдус Нафиков.

Он также напомнил, что в прошлом году дела возбудили против участников запрещенных и признанных террористическими организаций: Хизб ут-Тахрир аль-Ислами, Ат-Такфир ва-ль-Хиджра, Нурджулар, движение «Союз коренных народов великой Руси».

Господин Нафиков обещал, что прокуратура продолжит противодействовать распространению экстремистских идей в республике.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"