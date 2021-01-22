Депутаты Госдумы от Прикамья заявил об участии в выборах по округу №61

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Сазонов намерен на предстоящих выборах в законодательный орган выдвигаться по одномандатному округу №61. Об этом господин Сазонов заявил информационному агентству Ura.ru. Также он намерен участвовать в предварительном голосовании (праймериз) «Единой России». Отметим, что Дмитрий Сазонов – первый действующий депутат от региона, заявивший о намерении баллотироваться в Госдуму.

Дмитрий Сазонов был избран депутатом Госдумы РФ по округу №61 в 2016 году. До этого он работал замминистра предпринимательства и торговли Пермского края, возглавлял пермское отделение организации предпринимателей «Опора России», был сопредседателем краевого штаба «Общероссийского народного фронта».