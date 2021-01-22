На Кубани выявлено 199 новых случаев COVID-19

В Краснодарском крае коронавирусная инфекция в течение суток выявлена у 199 человек, сообщает администрация края, количество выздоровевших – 154 человека, скончались 19 пациентов с диагнозом COVID-19. Всего за время пандемии в регионе заболели 31959 человек, выздоровели 22405 человек.

Максимальный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией – в Краснодаре (61 человек), в Сочи – 22, в Туапсинском районе – 14 новых заболевших. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 563,1. Всего за время пандемии на Кубани скончались 1294 пациента с коронавирусом.

Анна Перова, Краснодар