В Татарстане два человека погибли в результате взрыва на нефтяном предприятии

На предприятии «Малые нефтяные компании Татарстана» селе Большое Нуркеево в Сармановском районе республики прогремел взрыв. В результате инцидента погибли два человека, еще один получил травмы. По предварительным данным, во время испытаний сжатым воздухом произошел разрыв емкости установки предварительного спуска воды, сообщили в региональной прокуратуре.

Причины случившегося пока не установлены, проводится проверка. «На место происшествия выехала прокурор района Татьяна Федоровская. Надзорное ведомство совместно со специалистами проверит соблюдение правил безопасности при производстве работ. При наличии нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования»,— отметили в ведомстве.