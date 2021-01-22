В Новосибирске за махинации с командировочными расходами будут судить двух сотрудников казначейства

Новосибирская городская прокуратура направила на рассмотрение суда уголовное дело в отношении двух сотрудников областного управления Федерального казначейства.

Им инкриминируется ч. 2 ст. 159 УК РФ, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы за мошенничество.

Как рассказал “Ъ-Сибирь” помощник прокурора Новосибирска Илья Попов, в июне 2019 года двух сотрудников казначейства командировали в Северный район области. Целью поездки стала проверка расходованию бюджетных средств одной из организаций. По версии следствия, казначеи проделали махинации с командировочными, выданными на проживание в гостинице, похитив свыше 112 тыс. руб. По материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело. Его слушания пройдут в Центральном райсуде.

Илья Николаев