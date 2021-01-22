На Ямале еще 97 человек заразились коронавирусом

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) за прошедшие сутки зарегистрировали 97 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил информационный центр по мониторингу заболевания. Еще два человека скончались.

По данным на 22 января, общее число инфицированных в округе составило 34 944 человека. Из них свыше 29 тысяч пациентов уже выздоровели, 369 человек скончались.

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 21 513 новых случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии в стране диагноз подтвердился у 3 677 352 человек, более 3 млн пациентов выздоровели, 68 412 человек скончались.

Напомним, режим повышенной готовности на Ямале продлен до 1 марта. В регионе сохраняются режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, а также масочный режим и социальная дистанция. Предприятия общественного питания с 23:00 до 06:00 часов могут работать только на вынос. Кроме того, продлен запрет на работу ночных клубов.

Михаил Мананников