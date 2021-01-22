Более 785 млн рублей направят на благоустройство территорий в Оренбуржье в 2021 году

Благоустройство 49 территорий в 15 муниципальных образованиях планируется в Оренбургской области в текущем году. В частности, будут обновлены 18 общественных пространств и 31 двор. Об этом сообщает региональное правительство со ссылкой на зампреда – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Александра Полухина.

«На эти цели предусмотрено 785,2 млн руб., в том числе: 553,8 млн руб. – федеральные средства; 170,1 млн руб. – областные средства; 61,2 млн руб. – средства местных бюджетов»,– говорится в сообщении.

Кроме того, в текущем году предполагается благоустройство общественных пространств финалистов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Речь идет о Соль-Илецке, Новотроицке и Бугуруслане. На эти цели направят 325,3 млн руб.

Георгий Портнов