Коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада в Петербурге

В пятницу, 22 января, специалисты коммунальных служб продолжают работы по уборке снега и противогололедной обработке улиц в Петербурге. Минувшей ночью дорожными предприятиями комитета по благоустройству было задействовано более 1 тыс. единиц техники и порядка 80 самосвалов для вывоза осадков. Кроме этого, на улицах города работали 412 дворников. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В результате к утру с городских дорог было убрано и вывезено более 4,2 тыс. кубометров снега. На обработку проезжей части и тротуаров противогололедными материалами израсходовано почти 4 тыс. тонн песко-соляной смеси.

Днем 22 января дорожники продолжат работу на улицах Петербурга и задействуют также более 1 тыс. единиц техники, 90 самосвалов для вывоза снега и 1169 работников ручного труда.