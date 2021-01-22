Бывший член краевого избиркома покинул пост министра образования Нижегородской области

Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин досрочно покинул свой пост. Об этом сообщает местное издание NN.RU со ссылкой на свои источники в региональном правительстве. Вчера, 21 января, господин Злобин отработал в качестве министра последний день. Вместо него должность главы министерства займет проректор по учебной работе Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского Ольга Петрова.

Нижегородские СМИ связывают отставку Сергея Злобина с реализацией проекта «Школа 800». По данным NN.DK.RU, господин Злобин может возглавить учебное заведение. «Школа 800» — это образовательный комплекс из трех корпусов на 4100 мест в разных районах Нижнего Новгорода и загородного центра на 450 мест. Планируется, что учебное заведение откроют уже в этом году.

Сергей Злобин возглавлял министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области с 2018 года. Свою трудовую деятельность он начал в Пермском крае, работая учителем и затем директором школы. С 2007 года господин Злобин работал в администрации Перми начальником отдела методологии и прогнозирования городского департамента образования. В 2008 году возглавил комитет по вопросам образования администрации города Березники. В 2010-м стал лидером федерального проекта «Школа кадрового резерва» АНО «Институт проблем образовательной политики “Эврика”» и Минобрнауки РФ. Также работал в аппарате правительства Пермского края, входил в региональную избирательную комиссию.