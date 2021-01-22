Более 67 тысяч свердловчан заразились COVID-19 с начала пандемии

В Свердловской области за прошедшие сутки было зарегистрировано 385 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным источника “Ъ-Урал”, еще 18 пациентов скончались от COVID-19.

Всего в регионе с начала пандемии было зафиксировано 67 136 случаев инфицирования. Более 59 тыс. пациентов выздоровели. От болезни умерли 1 890 человек.

Напомним, власти Свердловской области продлили режим обязательной самоизоляции до 1 февраля. Вакцинация от COVID-19 началась в регионе в конце 2020 года. В первую очередь она распространяется на медиков и педагогов. К марту, по планам свердловских властей, в область должно поступить не менее 500 тыс. доз вакцины «Спутник V».