ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Башкирии

ФСБ задержала гражданина России, готовившего теракт на территории Башкирии, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. По данным агентства, мужчина 1995 года рождения готовил вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов. Из тайника у него изъяли огнестрельное оружие и компоненты самодельной бомбы.

ФСБ, как передает агентство, изучило гаджеты подозреваемого в подготовке теракта и пришла к выводу, что он получал инструкции от запрещенной в России сирийской террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам".

Дарья Кучеренко