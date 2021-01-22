Пять деревень в Ярославской области остались без света

В нескольких деревнях Брейтовского района Ярославской области ведется ремонтные работы по восстановлению электроснабжения, сообщили в администрации района. Ранее жители деревень Косково, Лопатино, Соболево, Прозорово и Тимонино этого района рассказывали в соцсетях, что у них уже несколько дней отключено электричество.

В администрации Брейтовского района, со ссылкой на информацию филиала «Россети Центр Ярэнерго» сообщили, что отключения электроэнергии вызваны прохождением по территории Ярославской области, в том числе по территории Брейтовского района, снежного циклона.

«Обильные снежные осадки вместе с перепадами температур привели к налипанию на провода мокрого снега и образованию наледи, что спровоцировало их утолщение и обрывы. К аварийно-восстановительным работам в Брейтовском районе привлечены 11 бригад филиала “Россети Центр Ярэнерго” в составе 47 человек и 15 единиц техники»,– говорится в сообщении администрации Брейтовского района, опубликованном на официальной странице в соцсети.

В администрации отметили, что для электроснабжения социально значимых объектов и части населенных пунктов используются восемь передвижных дизель-генераторов, общая мощность которых составляет 1105 кВт. Кроме того, для оперативно вырубаются деревья, которые под тяжестью налипшего снега могут упасть на линии электропередач.

Антон Антонов