Краевые власти определились с местоположением новой инфекционной больницы

Власти Прикамья окончательно определились с участком для строительства инфекционной больницы. Как сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на краевой минстрой, медучреждение планируется разместить на пустующей территории по ул. Космонавта Леонова, 84, недалеко от Центра профилактики СПИД. Проектные работы начнутся во втором квартале 2021 года.

Для строительства нового комплекса инфекционной больницы рассматривалось несколько участков. Ее планировалось разместить в Кировском районе по ул. Калинина, 84а, однако позже краевые власти решили отдать эту землю под строительство некоего культурно-рекреационного кластера с парком развлечений. Затем руководство региона изучало возможность размещения больницы в Индустриальном районе, рядом с центром СПИД, но тогда сообщалось, что ее предполагается построить по ул. Свиязева.

Планируется, что на базе медучреждения разместятся не только диагностические, лечебные, административно-хозяйственные корпуса (всего их планируется до 8), но и поликлинического отделения, а также кафедры инфекционных болезней Пермского государственного медуниверситета. Кроме этого, на территории учреждения будет расположена собственная инфраструктура, обеспечивающая автономное существование больницы и ее подразделений: центральный тепловой пункт, трансформаторная подстанция, станция обеззараживания сточных вод.

Потенциальным инвестором строительства больницы выступает ГК «МедИнвестГрупп». В сентябре прошлого года ГК и Пермский край подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее реализацию нескольких проектов по строительству медицинских учреждений. Помимо возведения нового корпуса инфекционной больницы компания займется строительством онкологического диспансера и хирургического корпуса краевой клинической больницы. К работам на этих объектах также планируется приступить в 2021 году.