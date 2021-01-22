На Эльмаше построят жилой микрорайон на месте промплощадки

На Эльмаше на месте промышленной базы планируют построить жилой микрорайон. Как сообщили в пресс-службе «Атомстройкомплекса», компания приступила к разработке проекта планировки территории в границах улиц Краснофлотцев, Бабушкина, Корепина, Стачек, Фронтовых Бригад.

Девелопер планирует застроить территорию собственной промышленной базы на улице Бабушкина. Свое производство компания вынесет за пределы города, а на его месте построить новый жилой микрорайон.

Как объяснили в пресс-службе, территория обладает большим потенциалом для развития: она находится рядом с парком, станцией метро, расположена близко к центру города.

«Раньше промышленные площадки были основным местом приложения труда: так формировались жилые районы вокруг крупных заводов – Уралмаша, Химмаша и другие. Сейчас изменились технологии, предприятиям больше не требуются большие площадки и цеха, многие из них вынесены за город. Задача девелоперов – вовлечь в оборот бывшие территории производственных зон и реализовать на них не только современное жилье, но и современные места приложения труда. Для этого первые этажи домов отдаются под офисы и торговлю. Не исключено, что запроектируем в составе нового микрорайона и помещения для бэк-офиса "Атомстройкомплекса".– рассказал глава компании Валерий Ананьев.