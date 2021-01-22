В Рыбинске лже-соцработник похитила у пенсионерки 100 тысяч рублей

В городе Рыбинске Ярославской области женщина, под видом социального работника, проникла в квартиру пенсионерки и похитила у нее 100 тыс. руб., сообщает пресс-служба регионального УМВД России. По данному факту следственное управление МУ МВД России «Рыбинское» возбудило уголовное дело по ч. 3 ст.158 УК РФ (кража).

В настоящее время личность подозреваемой установлена. Она дала признательные показания. По материалам уголовного дела, подозреваемая, ранее судимая 55-летняя жительница города Рыбинска, представившись социальным работником зашла в квартиру к 82-летней пенсионерке и, воспользовавшись удобным случаем, похитила денежные средства и покинула квартиру. В УМВД отметили, что похищенные деньги подозреваемая обещала добровольно возместить в процессе расследования уголовного дела.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал о проникновении мошенников в квартиры к жителям Ярославской области под видом медработников и контролеров.

Антон Антонов