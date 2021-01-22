В Саратове оштрафовали жительницу Тулы за организацию и проведение азартных игр

В Саратове суд вынес приговор 32-летней жительнице Тулы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр с использованием интернета). Об этом сообщили в СУ СКР.

По версии следствия, что в период с июня 2019 года по январь 2020 года, жительница Тулы организовала проведение азартных игр с использованием игрового оборудования. Женщина для этого якобы использовала компьютерную технику, с установленным на ней программным обеспечением, вне игорной зоны, в нежилых помещениях, расположенных на улице Аткарской и Танкистов в Саратове, а также улице Тельмана в Энгельсе.

Незаконную деятельность сотрудники полиции пресекли 31 января 2020 года непосредственно во время проведения очередных игр.

Подсудимая полностью признала вину. Приговором суда ей назначено наказание виде штрафа в размере 250 тыс. руб.

Мария Шахрай