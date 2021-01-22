В Казани для обвиняемого в изнасиловании экс-охранника Росгвардии запросили девять лет колонии

Прокуратура запросила девять лет колонии общего режима для бывшего охранника Росгвардии, которого обвиняют в изнасиловании жительницы Казани. Прения сторон проходят в Приволжском райсуде Казани, сообщает «Зона права.

Напомним, суд над экс-сотрудником Росгвардии начался в октябре 2020 года. По делу также проходит его знакомый. Отмечается, что осенью 2019 года бывший охранник пришел к жительнице Казани, которая оказывала секс-услуги. Следствие утверждает, что он ворвался в квартиру, будучи в маске, «провел боевой прием самбо «загиб руки за спину» и надел наручники на хозяйку». После этого он впустил в квартиру своего предполагаемого сообщника.

По версии правозащитников, обвиняемые представились полицейскими и стали требовать от нее контактные данные сутенеров и тех, кто ее работу «крышует». Однако та заявила, что работает сама на себя. Тогда они предложили покровительство за деньги и потребовали бесплатно обслужить их, но женщина отказала. Затем подсудимые, по данным следствия, стали угрожать ей избиением. В итоге жертва перевела одному из мужчин 20 тыс. руб. на банковскую карточку, а второй обокрал ее на 8 тыс. руб. В конце, как отмечает «Зона права», фигуранты дела изнасиловали потерпевшую и покинули место ЧП.

Для второго фигуранта запросили 9,5 лет колонии общего режима. Подсудимые и их адвокаты выступят в прениях 16 февраля.

"Ъ-Казань"