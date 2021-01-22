Восстановлено панно с хоккеистами на фасаде самарского Дворца спорта

Подрядчик восстановил панно с хоккеистами на фасаде строящегося Дворца спорта в Самаре. Об этом сообщил автор проекта, архитектор Дмитрий Орлов в Facebook.

Старый ледовый Дворец спорта на ул. Молодогвардейской был построен в 1966 году. В декабре 2016 года областные власти приняли решение снести арену и построить на ее месте современный спортивный объект. В итоге Дворец спорта был демонтирован в сентябре 2017 года. На его месте было решено построить аналогичный обновленный спорткомплекс. Его проект авторства Дмитрия Орлова ранее вызвал вопросы у пользователей сети.

Георгий Портнов