Подтверждено 124 случая коронавирусной пневмонии у саратовцев

В Саратовской области за последние сутки подтверждено 254 новых случаев заражения COVID -19, выздоровело 278 пациентов. Такие данные предоставил оперативный штаб по противодействию инфекции.

Общее количество заболевших достигло 40956 человек, выздоровевших – 35383. На Саратов приходится 109 новых случаев, на Энгельсский район — 22, Балаковский — 21, Новоузенский — семь, Калининский — шесть, Балашовский, Балтайский, Лысогорский, Озинский и Ровенский — по пять, Ершовский, Красноармейский, Марксовский, Питерский и Романовский — по четыре, Александрово-Гайский, Аткарский, Вольский, Дергачевский, Краснокутский, Перелюбский, Петровский, Ртищевский, Самойловский и Татищевский — по три, Аркадакский, Базарно-Карабулакский, Воскресенский, Новобурасский, Пугачевский, Саратовский и Советский — по два.

Пневмония наблюдается у 124 пациентов, признаки ОРВИ — у 114, бессимптомное течение — у 16.

В числе заболевших 20 детей и 145 взрослых старше 50 лет.

Марина Ковалева