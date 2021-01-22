Новосибирского мостостроителя требуют признать банкротом

«Восточную мостостроительную компанию» в Новосибирске требует признать банкротом московская компания «Стройсити-м». Информация опубликована на сайте арбитражного суда Новосибирской области.

Общая сумма исковых требований к компании составляет 66,3 млн руб. Заявление к производству пока не принято.

В прошлом году на директора компании завели два уголовных дела (ст. 145.1 УК РФ). Первое дело возбудили в феврале. По словам представителя регионального управления СКР, топ-менеджер за два месяца задолжал 206 работникам 18 млн руб.

В следующий раз дело завели уже в августе. Следствие установило, что в ноябре 2019 директор не выплатил 86 сотрудникам зарплату общей суммой в 5,8 млн руб. В обоих случаях средства для погашения долга на счетах ООО имелись, но они расходовались на другие цели.

Даниил Тарабукин