Городскую электричку Ростова продлили до Хапров

С 25 января маршрут первой утренней городской электрички Ростова-на-Дону будет продлен до Хапров. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Поезд по-прежнему будет отправляться в 05:53 с пригородного железнодорожного вокзала. Состав сделает остановку на станциях и платформах Ростов-Берег, Гниловская, Первомайская, Левенцовка, Сады. Затем электричка зайдет на станцию Хапры, где предусмотрена стоянка с 06:36 до 06:52. Далее поезд отправится по маршруту через Ростов-Западный, о.п. 1337 км и Темерник. Прибывать на главный вокзал железнодорожный состав будет в 07:18.

Кристина Федичкина