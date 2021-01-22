Неоценимая помощь медикам

Участковые терапевты поликлиники № 2 Центральной медико-санитарной части с начала нового года получили возможность не ходить по многочисленным вызовам, а ездить. По адресам пациентов их развозят на своих личных автомобилях волонтеры Союза молодых металлургов. Они оказывают поддержку медикам в рамках Всероссийской благотворительной акции «Мы – вместе».



Волонтеры не работают с ковидными бригадами. Они помогают врачам, которые спешат на помощь людям с хроническими заболеваниями или с ОРВИ.

- Сейчас вся медицина переориентирована на борьбу с COVID-19, но никто не отменял других заболеваний, - говорит заместитель председателя МГМОО «Союз молодых металлургов» Дмитрий Казаков. - Люди болеют каждый день, и вопрос, как обработать большое количество вызовов, остается актуальным. Поэтому мы развозили медиков и в новогодние праздники, и сегодня.

Одна из добровольных помощниц – специалист Союза молодых металлургов Анастасия Ломтева. Уже после своей первой смены девушка приняла решение оказывать помощь врачам и дальше.

- Откликнулась, потому что эта поддержка действительно необходима, - говорит Анастасия. - Врачи ходят к больным даже в самые сильные морозы, а мы, бывает, этого не ценим. Поэтому необходимо помогать по мере возможности.

Волонтеры помогают докторам ежедневно в свободное от работы время. Основную же нагрузку в транспортном сопровождении медицинского персонала взял на себя Магнитогорский металлургический комбинат.

Волонтеры отмечают, что будут рады любой помощи от горожан. Если у кого-то появится желание присоединиться к благотворительной акции, помочь докторам - сделать они это могут, обратившись к специалистам Союза молодых металлургов.

Управление информации и общественных связей ПАО «ММК»