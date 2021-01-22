В Тюменскую область поступило 10 тысяч доз вакцины от COVID-19

В Тюменскую область доставили 10 тыс. доз вакцины от коронавируса, сообщил в своем Instagram губернатор Александр Моор. Он отметил, что до конца января в регион должно поступить еще 17 тыс. доз вакцины, а в феврале — 47 тыс. доз. В данный момент в регионе действует 34 пункта вакцинации. «При необходимости откроем еще», — отметил господин Моор.

Записаться на прививку можно по телефону горячей линии 122, либо оставив заявку на портале Госуслуг.

С начала пандемии в Тюменской области зарегистрировано 26 617 случаев заражения COVID-19, более 24 тысяч человек уже выздоровели, 233 пациента скончались.