В Пензе на капремонт сетей водоснабжения выделят около 30 млн рублей

В Пензе планируется в 2021 году направить около 30 млн руб. на обновление сетей водоснабжения, водоотведение и оборудование. Об этом сообщили в мэрии города.

«Замена коммуникаций должна проводиться в первую очередь там, где чаще всего происходят порывы, чтобы у жителей не возникало проблем с водоснабжением», — конкретизировал глава администрации Пензы Андрей Лузгин.

Как отметили в мэрии, в 2020 году была осуществлена перекладка более трех км водопроводных сетей на сумму свыше 7,8 млн руб. и порядка одного км канализационных сетей на сумму 1 млн руб.

Мария Шахрай