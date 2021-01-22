Владельцев ярославских памятников архитектуры оштрафовали на 2 млн рублей

В Ярославской области за 2020 год собственников памятников истории и культуры за ненадлежащее содержание зданий и причинение им вреда, оштрафовали на 2 млн руб., сообщили в региональном департаменте охраны объектов культурного наследия.

По информации департамента, в течение года в области было проведено более 800 надзорных мероприятий по контролю за состоянием памятников истории и культуры. В департаменте отметили, что выезды проводятся также и по обращениям граждан. В прошлом году поступило около 400 таких сигналов.

«Для нас в приоритете не наказать собственников, а предупредить нарушения. Для этого проводим разъяснительную работу, организуем публичные обсуждения правоприменительной практики»,– рассказал директор департамента Александр Филяев.

Антон Антонов